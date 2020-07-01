Среда, 1 Июля 2020 19:05

АрмИнфо. В Армении со 2-го июля начнут проводить вступительные экзамены в вузы страны. Об этом 1 июля в ходе брифинга заявил министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян.

Арутюнян отметил, что к проведению экзаменов в министерство подошли со всей серьезностью. Абитуриентов примут 47 экзаменационных центров. При этом 17 из них расположены в Ереване, а 30 в областях. Единые экзамены будут проводиться 2, 4, 6 и 8 июля. <Я уже отмечал, но хочу вновь призвать родителей не провожать и не дожидаться абитуриентов возле экзаменационных центров. Это приведет к скоплению людей>, - заметил министр.

Арутюнян заявил, что в центрах проводятся соответствующие подготовительные работы. <После экзаменов помещения будут должным образом продезинфицированы. Должна быть соблюдена социальная дистанция, а перед входом детям будут измерять температуру. На экзамене будут присутствовать медперсонал и сотрудники Минздрава Армении. Самое главное, чтобы у экзаменационных центров не было скопления людей>,- заключил Араик Арутюнян.