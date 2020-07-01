Среда, 1 Июля 2020 18:56

АрмИнфо. Наша основная стратегическая задача - научиться жить с коронавирусом. Об этом 1 июня в ходе брифинга заявил премьер- министр Армении Никол Пашинян.

Пашинян отметил, что каждый гражданин должен сделать все возможное, чтобы не заразиться коронавирусом и не заразить окружающих. <К сожалению, применить данную практику на деле нам не удается. Например, вчера в Армении было зафиксировано 515 новых случаев заражения коронавирусом. Это значит, что в ближайшей перспективе у нас будет зарегистрировано около 10 смертей. Да, большая часть граждан поправится, но каждый случай заражения может привести к чьей-то смерти>,- подчеркнул премьер.

Также глава кабмина рассказал о том, как граждане переносят болезнь.

<К счастью, у большинства граждан нет симптомов. Однако, на

сегодняшний день у нас 536 пациентов находятся в тяжелом состоянии,

117 человек в крайне тяжелом и 1730 пациентов заболели воспалением

легких. Вчера было зафиксировано 10 летальных исходов от коронавируса. Общее число смертей составляет 453 случая>, - сообщил Пашинян.

В заключение премьер подчеркнул, что согласно статистике за первые 5 месяцев 2020 года в Армении скончалось меньше людей, чем в 2019 году. <К сожалению, мне придется сообщить, что эта статистика изменилась. И в июне 2020 года у нас смертность на 30% превысила аналогичные показатели прошлого года. Конечно, не все эти данные связаны с коронавирусом. Но инфекция, конечно, содействует увеличению смертей. Я еще раз призываю всех граждан строго соблюдать противоэпидемиологические меры, только тогда мы сможем победить вирус>,- заключил Пашинян.