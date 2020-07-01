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 Среда, 1 Июля 2020 18:55
Роза Манукян

Президент Армен Саркисян и архитектор Анаит Тарханян обсудили инициативу создания <Армянского парка>

Президент Армен Саркисян и архитектор Анаит Тарханян обсудили инициативу создания <Армянского парка>

АрмИнфо. Инициатива создания вокруг мемориального комплекса Цицернакаберд <Армянского парка> была затронута в ходе сегодняшней встречи Президента Армении Армена Саркисяна с архитектором Анаит Тарханян. Как сообщает пресс- служба президента, в ходе беседы собеседники подчеркнули важность создания парка как для сохранения национальной памяти и общеармянского единства, так и для экологии столицы.

Архитектор Анаит Тарханян, дочь видного архитектора, соавтора Мемориала Геноцида армян в Цицернакаберде, Артура Тарханяна, выразила готовность поддержать реализацию такой важной идеи в рамках своей профессиональной компетенции.  По ее словам, в течение последних 10 лет территория вокруг Мемориала Геноциду армян площадью в 125 га сталкивалась с очень серьезной проблемой отсутствия воды для орошения. Сад фактически деградировал. Здесь из-за этого периодически вспыхивают пожары, объяснила Анаит Тарханян.

Случившийся недавно пожар показал, насколько близка опасность возгорания для Мемориала. По словам Тарханян, за последний год активно изучался вопрос снабжения этой территории поливной водой. <Сейчас мы ждем окончательного решения этого вопроса. Однако сегодня весь парк ведомственно поделен: 5 га принадлежат муниципалитету, 20 га - спортивному комплексу и 100 га - Музею - мемориалу Геноцида. Должно быть найдено решение, объединяющее эти территории. Надо создать благотворительный фонд. Только после этого можно будет приступить к работам над созданием <Армянского парка>, - отметила архитектор.

Напомним, что днями ранее на территории Цицернакаберда вспыхнул сильный пожар, который пожарным-спасателям МЧС Армении удалось потушить.

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