Среда, 1 Июля 2020 18:43

АрмИнфо. ACBA Leasing в сотрудничестве с компанией Муран в рамках суббренда Green Leasing продолжает расширять возможности приобретения электромобилей в Армении. Как сообщает пресс-служба Банка ACBA-Credit Agricole, в рамках сотрудничества станет возможным приобретение в лизинг электромобилей Nissan Leaf со сроком погашения 5 лет.

Генеральный директор ACBA Leasing Агаси Гаспарян отметил, что для развития этого направления в течение 2 лет было проделано много работы для формирования новой культуры использования электромобилей в Армении. "Это крайне важно как с экологической точки зрения, так и в плане экономии", - подметил он.

В свою очередь гендиректор компании "Муран" Тигран Кюфарян заметил, что Nissan Leaf на сегодняшний день является самым продаваемым электрическим автомобилем в мире. "Электромобиль объединяет все передовые технологии компании и, в зависимости от комплектации, обеспечивает за одну зарядку ход от 240 до 360 километров. Этот несравнимый показатель, резкое ускорение, удобство управления и богатый набор вспомогательных функций - бесспорные преимущества

Nissan Leaf. В дополнение к этому - решаются экологические проблемы",

- подчеркнул глава компании.

Подробно условия приобретения электромобиля Nissan Leaf представлены на сайте лизинговой компании под ссылкой: http://www.acbaleasing.am/specialoffer_nissanleaf.html?utm_source=news&utm_medium =cl&utm_campaign=electromobile

Отметим, что ACBA Leasing является членом финансовой группы

ACBA-CREDIT AGRICOLE. Компания - абсолютный лидер на рынке лизинговых услуг Армении.