Среда, 1 Июля 2020 18:40

АрмИнфо. 6 июня база данных русскоязычной газеты <Голос Армении> подверглась взлому. В связи с инцидентом главный редактор Флора Нахшкарян обратилась в Службу нацбезопасности и в Полицию.

В результате хакерской атаки был получен доступ к базе данных сайта газеты, и часть материалов была удалена. Некоторые материалы редакции удалось восстановить собственными силами.

Добавим, что газета была основана в 1934 году, и изначально носила название <Коммунист>. В августе 1990 года она была переименована в <Голос Армении>. Флора Нахшкарян работала в газете с 1976 года, и заняла должность главного редактора в 1992-ом. Газета освещает в частности такие сферы, как политика, экономика, наука, культура.