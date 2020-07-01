Среда, 1 Июля 2020 18:36

АрмИнфо. Министр юстиции Армении Рустам Бадасян 1 июля принял руководителя офиса Совета Европы в Ереване Наталью Вутову, которая завершает свою миссию в нашей стране. Об этом сообщает пресс-служба минюста.

Согласно источнику, министр поблагодарил Вутову за ее работу и эффективное сотрудничество, и подчеркнул необходимость поддержки Совета Европы в сфере проводящихся в Армении реформ.

В свою очередь руководитель офиса Совета Европы подчеркнула, что, будучи юристом, сотрудничество с Министерством юстиции и осуществляемые программами были ей близки.

В ходе встречи стороны коснулись результатов ряда совместно реализованных программ, связанных с проектами новых Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, реформами в области пробации, борьбе с коррупцией, предотвращением пыток и др.

Собеседники также коснувшись вопроса веттинга в судебной системе, Вутова подчеркнула, что поправки, внесенные Министерством юстиции в Судебный кодекс, создали необходимые предпосылки для его эффективного применения и в соответствии с европейскими стандартами и ценностями.

Министр юстиции выразил готовность продолжать сотрудничество с Советом Европы с той же эффективностью. В свою очередь глава офиса Совета Европы в Ереване выразила готовность и впредь поддерживать Армению на пути укрепления верховенства закона и в вопросе осуществления реформ.