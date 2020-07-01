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 Среда, 1 Июля 2020 18:34
Марианна Мкртчян

Авет Адонц: Главным условием для преодоления COVID-19 - единство и солидарность

Авет Адонц: Главным условием для преодоления COVID-19 - единство и солидарность

АрмИнфо. Встреча министров иностранных дел стран "Восточного партнерства" в формате видеоконференции была эффективной, и безусловно, этот диалог необходим.

Как сообщает МИД Армении, об этом заявил замминистра иностранных дел Армении Авет Адонц в ходе интервью на правительственной площадке,

коснувшись встречи высокого уровня в формате видеоконференции рамках ВП.

При этом армянский дипломат отметил, что на повестки встречи естественно был вопрос борьбы с пандемией COVID-19 и пути преодоления его последствий, а также обсуждение приоритетов программы ЕС "Восточное партнерство". "И поскольку это встреча высокого уровня проводилось в формате видеоконференции, было принято решение о том, что на этот раз не будет принято никакой декларации или окончательного документа, а он будет реализован в начале следующего года", - сказал Адонц.

Коснувшись международного взаимодействия в борьбе с пандемией, замминистра констатировал, что COVID-19 - вызов номер один на международной арене, и главным условием для его преодоления является

единство и солидарность.

При этом он добавил, что это не пустые слова, в них заложено богатое и практичное содержание, плоды которых ощущаются уже сегодня, в той же Армении.

Он подчеркнул, что большое количество государств протянуло руку помощи Армении в борьбе с пандемией, заметив, что их настолько много, что всего телевизионного эфира может не хватить для их перечисления. "География достаточно широкая - США, страны- члены ЕС и не члены, к примеру: Швейцария или Сербия, а также Россия, Китай, Индия, Япония предоставили защитные средства, маски, иные медицинские защитные средства и технические устройства, вентиляционные устройства, лекарства и многое другое.  Например, на первом этапе Индия послала нам лекарства, которые было довольно сложно приобрести. Помощь из Китая была довольно многопрофильной. В контексте поддержки ЕС могу упомянуть программу стоимостью в 3 млн евро, которая при содействии Всемирной организации здравоохранения была перемещена из Китая в Армению.

И, конечно же, пакет помощи Европейского союза на 92 миллиона евро, целью которого является не только преодоление коронавируса, но и его социально-экономических последствий. Этот пакет также предполагает бюджетную поддержку, содействие малым и средним предприятиям и гражданскому обществу", - сказал Адонц.

На уточнение, указанная помощь в 92 млн евро уже полностью перечислена армянской стороне или нет, замглавы МИД отметил, что полностью выполнена программа быстрого реагирования стоимостью в 3 миллиона евро.

Он добавил, что программа содействия стоимостью в 92 млн. евро будет результатом последовательного процесса, не долгосрочного, но требующего времени.

На уточнение, чем обусловлена такая большая помощь ЕС в борьбе с пандемией, тяжелой ситуацией в республике или партнерством, Адонц уточнил, что помощь предоставляется не только по линии Евросоюза, но и различных агентств ООН. В качестве примера он привел Всемирную продовольственную организацию, Всемирный Банк. "Все программы поддержки, которые были предложены нам и реализованы в Армении, носят дружественный характер. И если ваш вопрос касался, в частности, ЕС, то мы являемся надежными партнерами с Евросоюзом. Европейский союз является одним из наших важнейших политических и торговых партнеров",

- подытожил заместитель главы внешнеполитического ведомства Армении. 

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