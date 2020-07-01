Среда, 1 Июля 2020 18:33

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 2 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-17:00 жилой дом 21 на улице Гарегина Нжде, жилой дом 10 на 2-ом переулке Баграмяна, собственные дома на улицах Тавризяна и Дро, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ОАО ''Канака", ООО "Андикенд", ООО "Нор Сеп" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ЗАО ''Арцап", МЦ "Кармир Хач" ("Красный Крест") и "Хаус Тун";

в Гегаркуникской области:

10:00-16:00 общины Гегамаван и Цахкунк полностью, хладокомбинат Гагарина, ГНКО "Пахуст", производственная база Гагарина, ООО "ХКХ - Агроспасаркум", межобластная единица Севана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180