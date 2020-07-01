Среда, 1 Июля 2020 17:35

АрмИнфо. В <Лесном хозяйстве Вайоц Дзора> при ГЕКО <Армлес> выявлены факты хищения почти 30 млн. драмов.

Как говорится в сообщении полиции, в результате оперативно-розыскных мероприятий были получены фактические данные о том, что со стороны директора данного филиала была организована схема, согласно которой в 2015-2019 гг. на разные должности в штат были взяты 11 взаимосвязанных с ним лиц, которые не посещали работу, однако на их имя из средств государственного бюджета были выделены 28 млн. драмов в качестве зарплаты.

По факту хищения или растраты в особо крупных размерах возбуждено уголовное дело, и направлено в Следственный комитет.