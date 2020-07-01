Среда, 1 Июля 2020 16:47

АрмИнфо. Сообщение о заложенной в ТЦ "Ереван- Молл" бомбе оказалось ложным.

Как ранее сообщало АрмИнфо, сегодня в районе 14:30 на пульт управления МЧС Армении поступил сигнал о том, что в фудкорте торгового центра "Ереван-Молл" заложена бомба.

На место инцидента выехали один боевой расчет спасателей-пожарников, инженерно- саперный отряд Коллективного центра Сил гражданской обороны Департамента гражданской обороны, спецотряд спасателей и оперативная группа Национального центра управления кризисами, кинологи и психиатры.

"Спасатели провели осмотр территории, однако бомбу не обнаружили. Вызов оказался ложным ", - сообщили в МЧС РА.