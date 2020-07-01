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 Среда, 1 Июля 2020 16:39
Марианна Мкртчян

Состоится первый в истории виртуальный саммит по вовлечению молодежи Восточного партнерства

Состоится первый в истории виртуальный саммит по вовлечению молодежи Восточного партнерства

АрмИнфо. Первый в истории виртуальный Саммит по вовлечению молодежи Восточного партнерства состоится 2-3 июля 2020 года.

Как сообщает пресс-служба Европейской-комиссии, в ходе мероприятия более 400 активных молодежных лидеров и специалистов по работе с молодежью из региона Восточного партнерства получат уникальную возможность обсудить достижения и проблемы молодежи как между собой, так и с политиками из ЕС и стран Восточного партнерства.

"Расширение прав и возможностей молодежи из региона есть и будет приоритетной задачей для ЕС. Инвестиции в молодежь - это всегда лучшие инвестиции. Мы запустим новый курс для молодежи, в рамках которого мы будем сотрудничать с правительствами, чтобы обеспечить молодежь навыками, востребованными на рынке труда. Это сделает молодых людей конкурентоспособными на глобальном уровне, а также позволит им найти качественную работу в своем регионе", - сказал комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели, коснувшись этой инициативы.

Саммит первый раз проводится онлайн из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Участие в мероприятии будет доступно для зарегистрированных участников.  К участникам саммита c речью обратится член Европейской Комиссии по Европейской политике соседства и переговорам о расширении Оливер Вархели.

Участникам из Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Республики Молдова и Украины предложили поделиться своим опытом в области молодежной работы и молодежной политики и обсудить видение будущего Восточного партнерства. Результаты обсуждений и выводы будут включены в отчет и доведены до сведения вовлеченных сторон.

В рамках главной темы Саммита <Вовлечение молодежи стран Восточного партнерства: изучая настоящее и прокладывая путь в будущее!> будут обсуждаться такие направления как: Восточное партнерство после 2020

года и роль молодежи; Участие молодежи в формировании политики путем укрепления Молодежных советов Восточного партнерства и Форума гражданского общества Восточного партнерства; Переход молодежи от образования к работе через развитие навыков; Реалии и передовой опыт молодежного социального предпринимательства; Эффективные коммуникации и борьба с дезинформацией;  Достижения в рамках пакета EU4Youth с фокусом на Erasmus+.

Двухдневная программа будет включать в себя панельные дискуссии, презентации, вебинары и параллельные групповые дискуссии. Выводы и результаты дискуссий будут использованы для создания новых возможностей для молодежи в странах Восточного партнерства.

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