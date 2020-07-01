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 Среда, 1 Июля 2020 16:32
Алина Оганесян

Beeline улучшил тарифный пакет PRO для бизнеса

Beeline улучшил тарифный пакет PRO для бизнеса

АрмИнфо. Beeline улучшил предусмотренный для корпоративных клиентов тарифный пакет PRO. Как сообщает пресс-служба компании, клиенты за ту же плату и даже меньше получат еще больше минут на все сети Армении, Арцаха, США и Канады, сеть Beeline в России, более скоростной интернет, кроме того впредь к наиболее востребованным социальным сетям без тарификации интернета добавилось и приложение Zoom.

 

Компания создала также специальное приложение PRO 200 для звонков – 200 минут на разговоры по тем же направлениям всего за плату 200 драмов в месяц.

 

«Beeline, как и многие бизнесы, перешел на дистанционный формат работы, поэтому мы по собственному опыту знаем, какие требования имеет сегодня пользуется бизнес. Этими тарифными планами мы стараемся по возможности удовлетворить ожидания наших партнеров, и я уверен, что многие из них оценят преимущества данного предложения, которые направлены также на поддержку бизнеса наших корпоративных клиентов», - сказал гендиректор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

 

Дополнительную информацию о предложении корпоративные клиенты могут получить на сайте www.beeline.am/B2B или позвонить в рабочее время на номер 010 700 700, либо написать сообщение в социальной сети Фейсбук на страницу Beeline Business.

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