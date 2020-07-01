Среда, 1 Июля 2020 16:25

АрмИнфо.Следственный комитет сообщает, что накануне 30 июня 2020 года, в 16:30, от некоего гражданина был получен сигнал о том, что около одного из зданий на улице Андраника в Ереване были слышны выстрелы и он видел там лежачего человека с травмой головы.

После осмотра места происшествия, возле указанного здания были выявлены и взяты образцы следов крови. В следственном отделе Малатия-Себастия Следственного управления города Еревана было возбуждено уголовное дело.

Во время расследования была выявлена личность стрелявшего, который сейчас находиться под арестом. Это 21-летний житель Еревана, который также был ранен. Назначены криминалистические и судебно-химические экспертизы. Предпринимаются следственные и досудебные действия для выяснения всех обстоятельств дела, установления личности другого лица (лиц), причастного к происшествию.