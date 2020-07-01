АрмИнфо. Генеральная прокуратура обжаловала решение Апелляционного суда об освобождении второго президента Армении Роберта Кочаряна под залог. Согласно источнику, кассационная жалоба уже зарегистрирована.
Напомним, что Роберту Кочаряну предъявлено обвинение в свержении Конституционного строя в рамках событий 1 марта 2008 года. Ранее Апелляционный суд принял решение об его освобождении под залог в размере 2 млрд драмов. Спустя короткое время после оглашения приговора, экс-президент вернулся домой из МЦ <Измирлян>, где проходил послеоперационное лечение.