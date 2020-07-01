Среда, 1 Июля 2020 14:04

АрмИнфо. Председательство в Совете ЕС сегодня перешло к Германии.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе посольства ФРГ в РА, одной из ключевых приоритетов председательства Германии в Совете ЕС в предстоящие 6 месяцев будет борьба с пандемией кронавируса и его последствиями для здоровья, экономики и общества. Кроме того, в центре внимания германского председательства также будут цифровизация, защита климата, социальный баланс и общая политика безопасности.

Подробную информацию о председательстве Германии можно найти по следующей ссылке: https://www.eu2020.de/eu2020-en, информация на армянском языке доступна по следующей ссылке: eriwan.diplo.de/2361202.

Напомним, что Германия принимает председательство в Совете ЕС в 13-й раз. В последний раз Федеральное правительство возглавляло совет в первой половине 2007 года.

Совет Европейского Союза, также известный как Совет министров, обсуждает законодательство вместе с Европейским парламентом и координирует политику 27 стран. 1 июля 2020 года к Германии от Хорватии переходит председательство в Совете Европейского Союза (до конца 2020 года). 1 января 2021 года на смену Федеральному правительству придет Португалия. Не следует путать Совет Европейского Союза с Европейским Советом. Европейский Совет устанавливает общие политические цели и приоритеты ЕС.