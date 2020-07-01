Среда, 1 Июля 2020 13:58

АрмИнфо. Приказом министра образования, науки, культуры и спорта РА Араика Арутюняна утвержден порядок организации дистанционного образования в общеобразовательных учебных заведениях. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Дистанционное образование могут организовать учебные заведения, имеющие лицензию на осуществление основных общеобразовательных образовательных программ, а также Центр дистанционного обучения, действующий в ГНКО Национальный центр образовательных технологий. Содержание дистанционных образовательных программ не может отличаться от установленного программой и критерием данного предмета. Дистанционное обучение может быть организовано, если объявлена чрезвычайная и форс-мажорная ситуация (неблагоприятные погодные условия, распространение острых инфекционных заболеваний, стихийное бедствие и так далее). Данное право распространяется также в случае родителей (законных представителей), перешедших на дипломатическую работу, или детей, временно находящихся с родителями в иностранных государствах, если право на образование не реализовано в данной стране. Им могут также воспользоваться дети, нуждающиеся в длительном лечении, или же те, кто часто отсутствуют из страны; желающие сдать экзамены экстерном; проживающие за рубежом и желающие вернуться на родину, которые для освоения учебных программ общеобразовательной системы РА нуждаются в дополнительных занятиях.

Порядок организации дистанционного обучения организуется по классам в соответствии с общеобразовательными программами, в том учебном заведении, где зарегистрирован учащийся. Если в данном учебном заведении отсутствуют технические возможности организации дистанционного образования или школа не имеет преподавателя данного предмета, дистанционное образование организуется учителем другого учебного заведения при поддержке ЦДО. Обучение посредством дистанционного образования считается осуществленным, если 70% часов, предусмотренных учебным планом, осваивают не менее 90% учеников. Учебное заведение по собственной инициативе может разработать новые учебно-методические материалы в соответствии с программой предмета, учебным планом и государственными критериями.