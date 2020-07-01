Среда, 1 Июля 2020 13:44

АрмИнфо. По информации источника Sportbox.ru, полузащитник Генрих Мхитарян договорился о расторжении контракта с лондонским "Арсеналом", чтобы заключить полноценное соглашение с "Ромой" из Италии.

В нынешнем сезоне армянский полузащитник выступает за "Рому" на правах аренды. Накануне было объявлено, что договор римского клуба с Мхитаряном продлен до фактического окончания сезона, а в следующем чемпионате продолжит выступать в Серии А.

Теперь итальянские СМИ пишут, что Мино Райола, ведущий дела Мхитаряна, провел с "Арсеналом" переговоры и решил вопрос о досрочном расторжении контракта, истекавшего в 2021 году. Это позволит игроку перейти в "Рому" на постоянной основе в качестве свободного агента.

В интервью официальному сайту "Ромы" Генрих Мхитарян выразил надежду, что ему удастся добиться больших успехов вместе с клубом. "Хочу провести как можно больше матчей в составе "Ромы", но готов ко всему, что скажет тренер. "Рома" - конкурентоспособная команда. У всех нас одна цель - мы хотим, чтобы у "Ромы" были победы и титулы. Наша борьба - за одну цель, и именно это лозунг "Ромы" ", - сказал Мхитарян.

В текущем сезоне Мхитарян отыграл в 22 матчах "Ромы" и забил 6 мячей.