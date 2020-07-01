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 Среда, 1 Июля 2020 13:42
Александр Аванесов

В Арцахе выявлен новый очаг заражения COVID-19

В Арцахе выявлен новый очаг заражения COVID-19

АрмИнфо.  В городе Шуши в Арцахе выявлен новый очаг заражения COVID-19, сообщает министерство здравоохранения республики.

 

Согласно источнику, выявлен 1 случай заражения, группа контактировавших граждан уже изолирована. Продолжаются работы по выявлению круга лиц,  контактировавших с подхватившим инфекцию гражданином.

За сутки в Арцахе подтвержден 1 новый случай коронавирусной болезни. По положению на 1 июля, изолированы 58 человек, на лечении находятся 18. Состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное. За сутки выздоровели 14 человек. В общей сложности в Арцахе протестированы 1 961 человек.

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