АрмИнфо. В городе Шуши в Арцахе выявлен новый очаг заражения COVID-19, сообщает министерство здравоохранения республики.
Согласно источнику, выявлен 1 случай заражения, группа контактировавших граждан уже изолирована. Продолжаются работы по выявлению круга лиц, контактировавших с подхватившим инфекцию гражданином.
За сутки в Арцахе подтвержден 1 новый случай коронавирусной болезни. По положению на 1 июля, изолированы 58 человек, на лечении находятся 18. Состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное. За сутки выздоровели 14 человек. В общей сложности в Арцахе протестированы 1 961 человек.