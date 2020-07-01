Среда, 1 Июля 2020 12:42

АрмИнфо. МЧС Армении сообщает, что в ближайшие дни интенсивность ультрафиолетового излучения ожидается выше нормы. Рекомендуется избегать прямых солнечных лучей с 11:00 до 17:00 часов.

На территории Армении 1-го июля в отдельных регионах ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 20-25 м/с.

Согласно источнику, в отдельных частях также возможен град. С 2-5 июля ожидается погода без осадков. Ветер северо-восточный с порывами до 3-8 м/с. 1-го июля температура воздуха понизится на 5-6 градусов, с 2-4 повысится на столько же.

В Ереване 1-го июля в отдельных частях города ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 18-20 м/с. С 2-5 июля ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем составит +33 градуса.