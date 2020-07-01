Среда, 1 Июля 2020 12:11

АрмИнфо. В Армении стартовал летний призыв на обязательную военную службу. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс- секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

При этом она подчеркнула, что параллельно с надлежащей организацией призыва в Центральном военкомате предпринимаются строгие антиэпидемиологические меры с целью не допустить проникновения коронавируса в ряды Вооруженных сил страны. Степанян добавил, что все призывники перед отправкой в воинские части проходят обязательное тестирование, и лишь потом участвуют в жеребьевке.

В заключение она констатировала, что в течении предстоящих двух месяцев сотни новобранцев отправятся на службу для обеспечения надежной зашиты границ.