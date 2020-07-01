Среда, 1 Июля 2020 11:52

АрмИнфо. Посольство Франции в Армении начинает постепенное возобновление деятельности по предоставлению визовых услуг.

Согласно сообщению французского дипломатического представительства, с 30 июня возобновляется услуга по выдаче виз, однако на первоначальном этапе будут приниматься заявки на долгосрочные визы (более 3 месяцев). Заявки принимаются по следующим категориям: учеба, профессиональная деятельность, семейные обстоятельства.

При этом в посольстве подчеркнули, что долгосрочная виза - это не Шенгенская виза, и выдается для возможности длительного пребывания лицом во Франции (до 90 дней.)

Заявки на получении визы принимаются онлайн, на сайте FRANCE-VISAS .

Прием заявок осуществляется строго по предварительной записи через соответствующее приложение и при соблюдении строгих мер по безопасности, обусловленных пандемией коронавируса.

Возможное предоставления визы не гарантирует незамедлительный доступ на территорию государства, это определяется ограничениями, применяемыми на границах.

Перед подачей заявки на визу рекомендуется перейти на страницу Attestation de deplacement et de voyage для того, чтобы проверить, имеете ли вы право на въезд во Францию.