Среда, 1 Июля 2020 11:43

АрмИнфо. Министр обороны Армении Давид Тоноян по возвращению из Москвы, где принимал участие в праздничных мероприятиях, приуроченных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, находился на рабочем месте в самоизоляции. Об этом сказала пресс-секретарь министра Шушан Степанян.

"На 7-й день возвращения, в соответствии с порядком, дважды тестировался методами ИФА и ПЦР. Результаты тестов отрицательные, и министр продолжает полноценно выполнять служебные обязанности", - отметила Степанян госагентству <Арменпресс>.