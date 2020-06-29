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 Понедельник, 29 Июня 2020 19:55

Жесткий карантин могут вернуть в Казахстане: как в марте и мае

Жесткий карантин могут вернуть в Казахстане: как в марте и мае

АрмИнфо. В Казахстане могут вернуть жесткий карантин, передает корреспондент  Tengrinews.kz. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. 

"С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте - мае текущего года", - заявил Глава государства в ходе совещания по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Также Президент заявил, что межведомственная комиссия не смогла в полной мере обеспечить необходимую оперативную и жесткую координацию, мониторинг и контроль исполнения.

"Поручаю все решения по борьбе с пандемией, устранению негативных социальных и экономических эффектов вырабатывать в рамках соответствующей Государственной комиссии под руководством премьер-министра. Госкомиссия должна обеспечить централизованный контроль распределения критических ресурсов", - сказал Токаев.

Напомним, в ходе заседания Президент объявил выговоры акимам Шымкента, Актюбинской и Павлодарской областей, а также руководителю Межведомственной комиссии Ералы Тугжанову.

Также замечания вынесены акимам городов Нур-Султан и Алматы Алтаю Кульгинову и Бакытжану Сагинтаеву, министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскару Жумагалиеву.

Напомним, всего в стране, по официальным данным, 21 327 случаев заражения, из которых 12 933 выздоровели после лечения, 183 погибли. Активно болеющих 8,2 тысячи человек. Число зараженных коронавирусом без клинических симптомов - 16 639 человек.

Количество бессимптомных за неделю выросло почти в два раза - с 9809 до 15 573 человек.

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