Понедельник, 29 Июня 2020 18:27

АрмИнфо. Глава Аудиторской палаты Левон Йолян призвал Национальное Собрание Армении инициировать процесс создания специальной комиссии по парламентской этике в отношении депутата Армана Бабаджаняна.

В заявлении главы АП, в частности, отмечается: <Депутат Арман Бабаджанян 25 июня во время обсуждения годового отчета Аудиторской палаты РА на пленарном заседании Национального собрания РА за 2019 год озвучил адресованные Аудиторской палате РА и ее руководителю оценки и выражения, не соответствующие действительности,.

Таким образом, депутат Арман Бабаджанян, осуществляя свои полномочия депутата выразил неуважение и нарушил принцип презумпции невиновности, обвиняя Аудиторскую палату и ее руководство в преступном деянии.

26 июня Бабаджанян представил в Специальную следственную службу сообщение о преступлении, в котором содержалось необоснованное обвинение против Палаты. Депутат обвиняет Аудиторскую палату в том, что она сама отказывается предоставлять результаты своих исследований в Генеральную прокуратуру РА.

Бабаджанян был проинформирован Палатой о том, что руководство Аудиторской палаты представило материалы по некоторым делам в правоохранительные органы, после чего были осуществлены следственные действия, после чего правоохранители сами принимали решения о необходимости возбуждения уголовных дел.

АП призвала Бабаджаняна прекратить преследовать руководство палаты безосновательными обвинениями. <Подобное поведение, без учета разъяснений АП весьма странное. Все это дает основания полагать: либо Бабаджанян запутался, либо он намеренно дезориентирует общественность. Выражаю свою полную готовность продолжать сотрудничество как с Специальной следственной службой, так и с другими государственными органами с целью снятия подозрений, ставящие под сомнение репутацию Аудиторской палаты депутатом Национального Собрания РА Арманом Бабаджаняном>,- заключил Йолян.