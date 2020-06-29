АрмИнфо. Закрытое акционерное общество "Электрические сети Армении" предупреждает, что в целях проведения профилактических работ, во избежание в дальнейшем аварий
30 июня текущего года будут обесточены:
в городе Ереван:
11:00-17:00 собственные дома на 9-ой улице Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улица Грибоедова, собственные дома
на 1-ом переулке пр. Комитаса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).
По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.