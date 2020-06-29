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 Понедельник, 29 Июня 2020 17:10
Карина Манукян

Прокуратура обжаловала решение по делу судьи Давида Григоряна

Прокуратура обжаловала решение по делу судьи Давида Григоряна

АрмИнфо. Прокуратура обжаловала решение о прекращении производства по уголовному делу в отношении судьи Давида Григоряна и секретаря заседаний Гора Варданяна.

Напомним, что Давиду Григоряну было предъявлено обвинение по признакам части 1 статьи 314 УК Армении (служебный подлог). За содействие данному преступному деянию в качестве обвиняемого проходил также Гор Варданян.

Напомним, что 5 июня судья Давид Балаян, на основании отсутствия состава преступления, принял решение о прекращении уголовного преследования в отношении Григоряна и Варданяна, и прекратить производство по делу.

Добавим, что в мае прошлого года Давид Григорян принял решение об освобождении из-под стражи бывшего президента РА Роберта Кочаряна, под поручительство бывшего и действующего президентов Арцаха. Позднее Григорян приостановил производство по делу и направил его в Конституционный суд. Далее, Апелляционный суд отметил это решение и вновь арестовал Кочаряна, направив дело на доследование. Однако Григорян приостановил производство по делу и направил его в Конституционный суд для выяснения вопроса конституционности инкриминируемой Кочаряну статьи, а также для определения сути института неприкосновенности. Летом прошлого года Высший судебный совет приостановил его полномочия судьи, а также дал согласие на возбуждение уголовного преследования в его отношении. Отметим, что Роберт Кочарян проходит в качестве обвиняемого по делу о событиях 1 марта 2008 года.

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