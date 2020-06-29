Понедельник, 29 Июня 2020 16:36

АрмИнфо. Издательство <Антарес> выпустила книгу политолога Давида Петросяна <Смена исполнительной власти в Армении в апреле-мае 2018 года>.

Предлагаемая вниманию читателя работа имеет своей целью представить видение процесса смены исполнительной власти в Армении в апреле-мае 2018 года в результате масштабных акций протеста. Автор попытался дать хотя бы частичный ответ на вопрос: как это было? Ориентируясь при этом на собственное видение технологии произошедшего и публикации, а также открытые источники. Анализ произошедшего является своеобразной <rapide-съемкой> процесса по положению на начало августа 2018 года.

Книга продается в сети магазинов <Букинист>, <Даран>, <Нор граханут> (в торговом комплексе ст. м <Барекамутюн>, <Ереван - сити>, Тигран Меци 10, между к/т <Россия> и пл. <Республики>), на оптовой ярмарке <Сурмалу> и в книжной лавке издательства <Антарес> у здания оперы и балеты им. А.Спендиаряна.