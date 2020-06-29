Понедельник, 29 Июня 2020 15:58

АрмИнфо. Группа профессиональных гидов Армении, в составе 200 человек, инициировала уборку пять десятков туристических мест по всей стране. Как говорится в официальном сообщении правительства, работы проводятся в рамках инициативы <Давайте что-о сделаем>.

Ранее подобные работы также проводились, однако в этом году расширился их географический охват и число участников. Кроме того, инициатива уже имеет партнеров в лице ряда государственных структур.

Помимо уборки туристических территорий, акцией решается также проблема оплаты труда гидов, оставшихся в условиях COVID-2019 без работы. Ежедневно последние за проделанную работу будут получать 20 тыс. драмов. Финансирование обеспечит USAID (Агентство США по международному развитию).

Сообщается, что работы уже завершены в Ереване, Армавирской и Котайкской областях. После Арагацтонской области группа гидов направится в Араратскую, Ширакскую области, и так до Сюникской области.

Работы будут осуществляться в течение 3-4 недель. Выбор туробъектов определяется в соответствии с уровнем загрязнения. Выбираются наиболее загрязненные туристические места.