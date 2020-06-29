Понедельник, 29 Июня 2020 15:51

АрмИнфо.Проявляя заботу о клиентах и учитывая потребность населения в банковских услугах в отдельно взятых районах, 29 июня Ардшинбанк открыл новый филиал в районе Ераз города Еревана. Филиал действует по адресу улица Адонца 6, корпус 334.

Продолжая программу мероприятий по развитию и совершенствованию филиальной сети, обеспечивая более комфортные условия обслуживания, Ардшинбанк пополнил филиал современными техническими средствами, которые обеспечивают полное обслуживание всех предлагаемых услуг, в том числе:

предоставление потребительских, ипотечных и бизнес-кредитов,

осуществление денежных переводов,

прием депозитов,

предоставление банковских карт и др.

Филиал «Ераз» открыт с понедельника по пятницу с 09:15 до 16:45, а зона самообслуживания, где клиенты могут самостоятельно совершать банковские операции, открыта 24 часа в сутки.

Филиальная сеть Ардшинбанка является одной из крупнейших в банковской системе Армении. На сегодняшний день банк имеет 63 действующих филиала в Ереване и регионах Армении.

Ардшинбанк еще раз призывает своих клиентов пользоваться дистанционным обслуживанием Банка, а в случае крайней необходимости посещать филиалы, носить маски и строго соблюдать социальнуб дистанцию не менее 1,5 метра в очередях на входах в филиалы.