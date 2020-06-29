Понедельник, 29 Июня 2020 15:39

АрмИнфо. По состоянию на 29 июня, в инфекционной больнице Гюмри проходят лечение 89 больных коронавирусом, 86 из которых - жители Ширакской области. Об этом сообщает областная администрация.

В целом, из больницы с выздоровлением были выписаны из больницы 263 жителя Ширака; 37 пациентов были перевезены в столицу для лечения. В общей сложности, зафиксирован 21 случай летального тсхода от коронавируса. Согласно источнику, накануне в области было выявлено 10 новых случаев COVID-19. На сегодняшний день в области показания к домашней самоизоляции имеют 969 граждан, у 214 из них подтвержден коронавирус и они находятся под наблюдением медработников первичного звена.

Добавим, что общее число случаев коронавируса в Армении достигло 25127, 13297 пациентов вылечились, 433 скончались. На данный момент фактическое лечение получают 11254 пациентов.