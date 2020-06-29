Понедельник, 29 Июня 2020 14:47

АрмИнфо. Президент РА Армен Саркисян продолжает обсуждения со специалистами сферы здравоохранения касательно путей борьбы с коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба президента, Саркисян провел встречи с бывшими министрами здравоохранения Дереником Думаняном и Араратом Мкртчяном, а также провел телефонный разговор с экс-главой Минздрава Айком Никогосяном, ныне занимающим руководящие должности во Всемирной организации здравоохранения. Была обсуждена ситуация, сложившаяся в Армении вследствие эпидемии коронавируса, ее влияние на систему здравоохранения, а также принятая стратегия.

Собеседники также обменялись мнениями вокруг путей предотвращения и преодоления распространения вируса. Специалисты сферы здравоохранения представили свои подходы к решению проблемы, а также предложения.