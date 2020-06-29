Понедельник, 29 Июня 2020 14:47

АрмИнфо. Представители молодежного крыла Республиканской партии Армении провели шествие по улицам Еревана. Как сообщает корреспондент АрмИнфо, молодые активисты РПА передали письма Послу ЕС в Армении, а также представителям дипведомств стран ОБСЕ и в ереванский офис ООН

В беседе с журналистами руководитель молодежного крыла партии Айк Мамиджанян, в письмах представлена ситуация, которая сложилась в Армении. <В частности, описана ситуация вседозволенности, происходящая в стране. А также ситуация связанная с Конституционным судом и демократическими процессами в Армении. На самом деле нас удивляет позиция посла ЕС в Армении Андреа Викторин, которая до сих пор не выступила с заявлением в связи с происходящими в стране процессами. Складывается впечатление, что лидо европейские структуры отмалчиваются, либо выступают за происходящие процессы>, - подчеркнул Мамиджанян.

Он также заявил, что в Армении режим ЧП сохраняется исключительно для того, чтобы в стране было невозможно проводить акции протеста. <Мы своими акциями хотим показать, что новые власти не могут делать все что угодно. И есть возможность выражать протеста без нарушения противоэпидемиологических правил. Рано или поздно действующие власти потерпят поражение на международной и внутриполитической платформе. Скоро настанет время действовать>, - заключил Мамиджанян.