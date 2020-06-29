Понедельник, 29 Июня 2020 14:46

АрмИнфо.Депутат от фракции <Процветающая Армения> Наира Зограбян раскритиковала законопроект <О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс> согласно которому предполагается существенно повысить налог на недвижимость.

В беседе с журналистами, депутат заявила, что в сложившейся ситуации подобный законопроект очень опасен, так как социальная ситуация крайне напряжена. <Мне бояться нечего, у меня маленькая квартира, всего лишь <хрущевка> на улице Абовяна>,- подчеркнула Зограбян.

Она заметила, что закон повредит ряду людей. <Я и сама знаю некоторых представителей интеллигенции, которые получили в наследство квартиры в малом центре. Сейчас они не работают, следовательно, им будет сложно платить высокие налоги>,- подчеркнула депутат.

Зограбян также осудила заявление депутата от блока <Мой шаг> Овика Абраамяна, который заявил, что если у людей нет денег, то им следует продать квартиру в центре и переехать жить на окраину. <Я считаю подобный подход крайне циничным и безнравственным в отношении представителей интеллигенции, которые внесли серьезный вклад в развитие нашей страны>, - заключила депутат.