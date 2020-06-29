Понедельник, 29 Июня 2020 14:45

АрмИнфо. Представителей партии <Процветающая Армения>, а также их сторонников приглашают в следственные органы и задают нелепые вопросы. Об этом 29 июля заявила депутат от фракции <Процветающая Армения> Наира Зограбян.

Она подчеркнула, что СНБ не сможет найти во всем мире человека, который заявил бы, что Наира Зограбян предлагала ему деньги взамен на избирательный голос. <Если хоть один человек в мире сможет аргументировано рассказать о том, что я предлагала ему взятку в ходе выборов, то тогда признаюсь, что была не права>, - отметила депутат.

Зограбян также призвала СНБ перестать прослушивать ее телефонные звонки и прекратить слежку. По словам депутата, не следует следить за ее соцсетями и телефонными разговорами.

<Если я захочу пообщаться с кем-то, то смогу сделать это на улице, при этом телефон я оставлю дома. Не стоит тратить все ваши ресурсы зря. Ситуация выглядит примерно так: я иду по улице, а они за мной. Захожу в салон красоты, а они за мной. Недавно я покупала в магазине аксессуары, и мне хотелось узнать мнение людей, ведущих наружное наблюдение, насколько им понравилась моя покупка. Все это очень несерьезно>,- заключила Зограбян