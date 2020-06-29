Понедельник, 29 Июня 2020 14:44

АрмИнфо.Жители села Египатруш (Мравян) области Арагацотн 29 июня перекрыли дорогу, протестуя против некачественных работ, осуществленных строительной компанией <Сисианский ГПАТ>.

Ранее <Сисианский ГПАТ> принадлежал семье бывшего вице-спикера НС РА Эрмине Нагдалян, однако в 2016 году был продан. Между тем летом того же 2016-ого между компанией и Министерством транспорта и связи РА был подписан договор о капитальном ремонте автодороги Кучак-Египатруш. На эти цели из госбюджета было выделено свыше 700 млн. драмов, однако проведенный ремонт оказался некачественным, с рядом нарушений установленных норм. Всего через год после асфальтных работ, участок дороги протяженностью в 1 км буквально осел. Как отмечали протестующие сельчане, они уже не в первый раз пытаются обратить внимание вышестоящих на проблему, и ранее обращались в Министерство территориального управления и в областную администрацию. Было также заявлено, что выданные из госбюджета на ремонт дороги деньги были разворованы, и правительству следует обратить на это внимание с учетом борьбы с коррупцией. Свою сегодняшнюю акцию протеста они прекратили после того, как им пообещали до 10-го августа текущего года отремонтировать проблемный участок дороги. При этом сельские жители отмечают, что если обещание не будет выполнено, то они перейдут к решительным действиям.