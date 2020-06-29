Понедельник, 29 Июня 2020 14:39

АрмИнфо.Основная проблема Армении сегодня - это постепенное достижение политики приоритетности над развитием государства. Это всегда содержит опасность для любой страны. Подобное мнение выразил АрмИнфо социолог Карен Саркисян.

<В свою очередь, любая социальная вспышка представляет опасность не только для власти, но и для политических традиций. В нашем случае, традиций все еще не сложившихся. Мы, конечно, пытаемся их сформировать, однако, нельзя сопровождать эти робкие попытки созданием нового кризиса. Поскольку именно этот кризис первым сотрет едва зарождающиеся традиции>, - подчеркнул он.

По оценкам социолога, среднестатистический армянин сегодня стремится к комфортной жизни. Он не стремится к ознакомлению с именами министров кабинета правительства. Согласно Саркисяну, идеальное правительство - то правительство, с членами которого люди не знакомы. Не знакомы, потому что в этом знакомстве нет необходимости - система работает: правительство делает свое дело, граждане свое.

В качестве примера социолог привел Бельгию, 2 года лишенную правительства ввиду неспособности политических партий договориться о создании коалиции. Однако, это ничем не помешало продолжению развития страны, поскольку система изначально была сконструирована правильно.

<Наших граждан не должно волновать, кто и с кем грызется в верхах. А нашим верхам следует поменять словарный запас и отношение друг к другу. А наличие среди бывших коррумпированных саботажников, использующих согласно властям в борьбе с ними даже коронавирус - исключительно личная, внутренняя проблема власти>, - подчеркнул он.

Саркисян отметил, что ошибки допускает как действующее, так и прежнее правительство. Ошибки, однозначно, будет допускать и следующее правительство. При этом, на данный момент, он не видит в Армении политической силы способной серьезно понизить политический ресурс <Моего шага> на следующих выборах. Иными словами, нет силы, способной создать по итогам выборов коалицию с властью и получить 3 министерских портфеля.

<Даже если такая сила и появится, она будет находиться в статусе АРФД при РПА - несколько портфелей в правительстве. Мне кажется, сегодня это понимают все. Соответственно, я не вижу никакого смысла в нагнетании в обществе эмоциональной враждебности. Наша власть говорит о несуществующей опасности, бьет тревогу. И я опасаюсь, что в результате в какой-то момент она же может оказаться в ситуации, когда общество перестанет серьезно реагировать на реальные опасности, угрозы и вызовы>, - подытожил социолог.