﻿
 Понедельник, 29 Июня 2020 14:37
Давид Степанян

Эксперт: До разговоров о 2023-м необходимо поговорить о единстве в борьбе с коронавирусом

Эксперт: До разговоров о 2023-м необходимо поговорить о единстве в борьбе с коронавирусом

АрмИнфо.Необходимости в очистке политического поля я не вижу, выразил АрмИнфо свое мнение руководитель Международного центра развития человеческих ресурсов Теван Погосян, комментируя заявления премьер- министра и спикера парламента Армении о необходимости очищения политического поля и формирования новых политических сил.

<Я вижу необходимость в формировании общественно-политического поля, на котором любой гражданин страны мог бы чувствовать себя полноценно свободным, мог формировать собственную политическую повестку, концепцию развития, разрабатывать собственные программы, участвовать в выборах, представлять все это на суд народа и, в случае своего избрания, все это реализовывать. Именно это, а не что-то другое называется демократия. Решать очищать или не очищать политическое поле должен народ, и никто другой>, - подчеркнул он.

Погосян убежден, что законы должны действовать таким образом, чтобы не оставлять места для донесения слова до народа незаконным путем, для получения вотума доверия незаконным путем. При этом, демократической ценностью, по его словам, является и презумпция невиновности. Соответственно, "очищать" необходимо исключительно законным путем. Согласно эксперту, до разговоров о парламентских выборах 2023-го необходимо поговорить о единстве в борьбе с коронавирусом.

Погосян усматривает необходимость в разработке Избирательного кодекса, законов, регулирующих деятельность партий, не оставляющих шанса предвыборным взяткам. При этом, он с сожалением отметил, что и сегодня борьба с коррупцией и другими порочными явлениями, зависит исключительно от политической воли одного человека - премьер­министра. По его оценкам, позволяющих утверждать обратное, изменений в законах, в работе государственных институтов, сегодня не просматривается.

<Но все это завтра. Сегодня, раз уж мы воюем с эпидемией, давайте делать это вместе, сообща. Когда в шторм судно подвергается опасности, моряки борются за его и свое спасение сообща. Сегодня это судно - наша родина. Мы должны уважать, любить его и, соответственно, себя. Я обращаюсь ко всем с призывом к единению. Проявлять инициативы самостоятельно не буду. Убежден, что ей не последуют. Но по своей части я готов сделать все необходимое для формирования в нашей стране консенсуса. Его достижение - залог ухода Армении из лап коронавирусной эпидемии>, - подытожил Погосян. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Главы МИД Армении и Азербайджана проведут видеоконференциюГлавы МИД Армении и Азербайджана проведут видеоконференцию
Премьер: Необходимо осуществить рестарт антиэпидемиологического поведения граждан в АрменииПремьер: Необходимо осуществить рестарт антиэпидемиологического поведения граждан в Армении
Глава Аудиторской палаты призывал парламент созвать комиссию по этике в связи с <преследованиями> депутата Армана БабаджанянаГлава Аудиторской палаты призывал парламент созвать комиссию по этике в связи с <преследованиями> депутата Армана Бабаджаняна
Банк ВТБ (Армения) присоединился к 3-й программе Правительства РА по нейтрализации последствий COVID-19 Банк ВТБ (Армения) присоединился к 3-й программе Правительства РА по нейтрализации последствий COVID-19
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 30 июня
Читать больше



Эксперты
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции 
Марк Арен: Культура, не нашедшая опоры в вечном, падёт под натиском перемен...Марк Арен: Культура, не нашедшая опоры в вечном, падёт под натиском перемен...
Читать больше
Комментируемые
МИД Арцаха: Беженцы и ВПЛ - один из ключевых вопросов урегулированияМИД Арцаха: Беженцы и ВПЛ - один из ключевых вопросов урегулирования
Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции 
Экс-министр: Турецкий план нападения на Армению связан с <мегринским коридором>Экс-министр: Турецкий план нападения на Армению связан с <мегринским коридором>
Президент: В Армении политизировалось все, даже сфера правозащитыПрезидент: В Армении политизировалось все, даже сфера правозащиты
В.Путин: 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим (продолжение)В.Путин: 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим (продолжение)
Аналитик: Демарш бывшего льготника против власти был вполне прогнозируемАналитик: Демарш бывшего льготника против власти был вполне прогнозируем
У главы партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна прошел обыск, олигарх вызван на допрос в СНБ АрменииУ главы партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна прошел обыск, олигарх вызван на допрос в СНБ Армении
Прогноз: <Подрывной> популизм голосов оппозиции не принесетПрогноз: <Подрывной> популизм голосов оппозиции не принесет
Депутат Сипан Пашинян подал в суд на Микаэла МинасянаДепутат Сипан Пашинян подал в суд на Микаэла Минасяна
МИД РА: Нынешняя власть Азербайджана представляет угрозу не только для Арцаха, Армении, но и для мира и безопасности в регионеМИД РА: Нынешняя власть Азербайджана представляет угрозу не только для Арцаха, Армении, но и для мира и безопасности в регионе
Гамкрелидзе: Грузия не сможет открыть границу для туристов из АрменииГамкрелидзе: Грузия не сможет открыть границу для туристов из Армении
GeoProMining ко Дню защиты детей реализует целевую программу по детскому здравоохранениюGeoProMining ко Дню защиты детей реализует целевую программу по детскому здравоохранению
Президент Арцаха: Заявление Алиева неподобающее политическому деятелюПрезидент Арцаха: Заявление Алиева неподобающее политическому деятелю
Торосян объяснил большую разницу между числом случаев коронавируса в Армении и ГрузииТоросян объяснил большую разницу между числом случаев коронавируса в Армении и Грузии
Авиакомпания Авиакомпания "Армения" рассказала, кто может воспользоваться запланированным на 23 мая рейсом Ереван-Воронеж-Ереван
Поиск по дням

2013 , 2014