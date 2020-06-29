Понедельник, 29 Июня 2020 14:37

АрмИнфо.Необходимости в очистке политического поля я не вижу, выразил АрмИнфо свое мнение руководитель Международного центра развития человеческих ресурсов Теван Погосян, комментируя заявления премьер- министра и спикера парламента Армении о необходимости очищения политического поля и формирования новых политических сил.

<Я вижу необходимость в формировании общественно-политического поля, на котором любой гражданин страны мог бы чувствовать себя полноценно свободным, мог формировать собственную политическую повестку, концепцию развития, разрабатывать собственные программы, участвовать в выборах, представлять все это на суд народа и, в случае своего избрания, все это реализовывать. Именно это, а не что-то другое называется демократия. Решать очищать или не очищать политическое поле должен народ, и никто другой>, - подчеркнул он.

Погосян убежден, что законы должны действовать таким образом, чтобы не оставлять места для донесения слова до народа незаконным путем, для получения вотума доверия незаконным путем. При этом, демократической ценностью, по его словам, является и презумпция невиновности. Соответственно, "очищать" необходимо исключительно законным путем. Согласно эксперту, до разговоров о парламентских выборах 2023-го необходимо поговорить о единстве в борьбе с коронавирусом.

Погосян усматривает необходимость в разработке Избирательного кодекса, законов, регулирующих деятельность партий, не оставляющих шанса предвыборным взяткам. При этом, он с сожалением отметил, что и сегодня борьба с коррупцией и другими порочными явлениями, зависит исключительно от политической воли одного человека - премьер­министра. По его оценкам, позволяющих утверждать обратное, изменений в законах, в работе государственных институтов, сегодня не просматривается.

<Но все это завтра. Сегодня, раз уж мы воюем с эпидемией, давайте делать это вместе, сообща. Когда в шторм судно подвергается опасности, моряки борются за его и свое спасение сообща. Сегодня это судно - наша родина. Мы должны уважать, любить его и, соответственно, себя. Я обращаюсь ко всем с призывом к единению. Проявлять инициативы самостоятельно не буду. Убежден, что ей не последуют. Но по своей части я готов сделать все необходимое для формирования в нашей стране консенсуса. Его достижение - залог ухода Армении из лап коронавирусной эпидемии>, - подытожил Погосян.