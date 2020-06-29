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 Понедельник, 29 Июня 2020 12:22
Ани Мшецян

Спикер парламента Арарат Мирзоян провел встречу с и.о. главы КС Ашотом Хачатряном

Спикер парламента Арарат Мирзоян провел встречу с и.о. главы КС Ашотом Хачатряном

АрмИнфо. Спикер Национального Собрания Арарат Мирзоян встретился с исполняющим обязанности главы Конституционного суда Ашотом Хачатряном. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Согласно источнику, Мирзоян сообщил Хачатряну о том, что согласно Конституционным изменениям, вступившим в силу 26 июля 2020 года, полномочия троих судей Конституционного суда Альвины Гюлумян, Феликса Тохяна и Гранта Назаряна прекращены, так как последние находились в должности судей КС более 12 лет.

Спикер также сообщил, что были прекращены также полномочия Грайра Товмасяна на посту главы КС.

Через некоторое время, после того как будут избранны новые судьи КС состоятся новые выборы главы Конституционного суда. Так как самым взрослым членом КС является Ашот Хачатрян, выполнять обязанности и.о. главы Конституционного суда предстоит ему.  В свою очередь Ашот Хачатрян заверил, что, выполняя обязанности председателя Конституционного суда, он и впредь будет обеспечивать верховенство Конституции, действовать независимо и беспристрастно.

Отметим, что президент Армении Армен Саркисян 24 июня подписал пакет законопроектов, в том числе касающихся внесения изменений в закон о Конституционном суде. Соответствующие поправки были одобрены Национальным Собранием на внеочередном заседании 22 июня. Согласно поправкам, полномочия судей КС, которые находились в должности более 12 лет, были прекращены. Уже бывший глава КС Грайр Товмасян продолжит работать в качестве судьи.

Председатель и зампредседатель КС будут избраны после утверждения полного состава КС (9 судей). При этом нынешний состав из 6-и судей достаточен для правомочности созываемых заседаний, то есть непрерывность деятельности Конституционного суда не будет нарушена.

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