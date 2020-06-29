Понедельник, 29 Июня 2020 12:21

АрмИнфо. На территории Армении днем 30-го июня и 1- го июля в отдельных регионах ожидается кратковременный дождь с грозой. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Согласно источнику, во время грозы ожидается усиление ветра до 16-21 м/с. В отдельных частях страны также возможен град. С 2-3 июля ожидается погода без осадков. Ветер северо-восточный с порывами до 3-8 м/с. Температура воздуха постепенно повысится на 4-5 градусов.

В Ереване 30 июня, с 1-3 июля ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем составит +33 градуса.