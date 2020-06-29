Понедельник, 29 Июня 2020 12:20

АрмИнфо. Депутат от фракции <Процветающая Армения> Геворк Петросян сдал тест на коронавирус. Об этом депутат сообщил на своей странице в соцсетиFacebook.

Депутат, в частности, отметил, что его тест на коронавирус дал отрицательный результат. В подтверждении своих слов Петросян приложил фотографию результата тестирования. Он пожелал всем заболевшим здоровья.

Отметим, что как сообщала глава фракции <Мой шаг> ЛилитМакунц у двоих депутатов от фракции Кристине Погосян и Виктора Енгибаряна выявлен коронавирус. Затем Макунцзаявила, что коронавирус диагностирован также и у других депутатов, но называть имена не стала.

От фракции <Процветающая Армения> вирусом заразились вице-спикер Ваге Энфиаджян и секретарь фракции Арман Абовян.