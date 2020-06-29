Понедельник, 29 Июня 2020 11:39

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание по случаю дня рождения главе Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе президента РА, Саркисян в послании выразил убеждение, что армяно-туркменское многостороннее сотрудничество и далее продолжит укрепляться во всех отраслях взаимодействия, основываясь на принципах дружбы, доверия и взаимной поддержки.

Он также пожелал Бердымухамедову здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности, а дружественному народу Туркменистана мира и процветания.