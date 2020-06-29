Понедельник, 29 Июня 2020 11:17

АрмИнфо.По данным на 11:00 29 июня, в Армении выявлено 482 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Единый информационный центр. Согласно источнику, выздоровел еще 181 пациент.

В общей сложности, в республике было подтверждено 25127 случаев коронавируса, выздоровели 13297 человек, скончались 433. За последние сутки болезнь унесла жизни 7-и человек в возрасте от 63-х до 96-и лет; у всех них были сопровождающие хронические заболевания.

За минувший день были зафиксированы также 4 случая смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за других заболеваний. Таким образом, общее число подобных случаев достигло 143.

На данный момент фактическое лечение получают 11254 пациентов. В общей сложности, в республике был проведен 110571 тест на коронавирус.