Понедельник, 29 Июня 2020 10:53

АрмИнфо.Американские власти профинансируют продвижение антикоррупционной политики в Армении. Реализацией рассчитанного на пять лет проекта займется агентство США по международному развитию (USAID) с привлечением сторонних организаций и представителей малого бизнеса. Об этом сообщает RT.

"Стратегическое внимание в этом проекте будет сконцентрировано на укреплении способности правительства и негосударственных субъектов Армении реализовывать охватывающую всё общество антикоррупционную политику и на упрощении соответствующих процессов", - говорится в комментарии агентства.

На эти цели планируется выделить до десяти миллионов долларов.

Напомним, что в октябре прошлого года правительство РА утвердило Антикоррупционную стратегию Республики Армения и программы мероприятий по ее реализации на 2019 - 2022 годы. Антикоррупционная стратегия направлена на создание и развитие институциональных основ, необходимых для более целенаправленного осуществления борьбы, формирование законного и добросовестного образа общественного служащего, сокращение применения двойных подходов в регулировании отраслевого законодательного поля, последовательное внедрение инструментов прозрачности, повышение эффективности раскрытия коррупционных дел, внедрение действенных механизмов конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение.

В то же время, в стратегии особое внимание уделено антикоррупционному образованию и внедрению отрицания коррупции посредством информирования. Стратегией особо подчеркивается важность объединения усилий всех заинтересованных сторон в борьбе с коррупцией и принятия единых последовательных шагов.