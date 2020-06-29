Понедельник, 29 Июня 2020 09:53

АрмИнфо. По положению на текущий момент за нарушения режима чрезвычайного положения Полицией Армении составлено 51149 протоколов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно источнику, только за истекшие сутки было выявлено 1618 случаев нарушений.

Отметим, что за нарушение режима в республике применяется административный штраф в размере 10 тысяч драмов. Речь, в первую очередь, идет о таком нарушении, как отсутствие медицинской маски. Штраф в таком же размере выписывается при отсутствии документа, удостоверяющего личность.

Напомним, в Армении впервые режим ЧП был введен 16 марта. Затем он был продлен на месяц в апреле и мае. В настоящее время он действует до 13 июля.