Суббота, 27 Июня 2020 14:38

АрмИнфо. В рамках международного сотрудничества в борьбе с коронавирусом в Армению прибыла группа медицинских работников из Италии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РА.

Согласно источнику, гуманитарная миссия, которая прибыла в Ереван накануне вечером, состоит из 11 человек. Группа прибыла из региона Италии с наибольшим числом зараженных коронавирусом, а ее члены имеют большой опыт работы с пациентами. В аэропорту медперсонал встретили первый заместитель министра здравоохранения Анаит Аванесян, заместитель министра иностранных дел Авет Адонц, посол Италии в Армении Винченцо дель Монако, глава представительства ЕС в Армении, посол Андреа Викторин, руководитель группы дружбы Армения-Италия Мария Карапетян. Миссия будет действовать в Армении в течение трех недель

Ранее для помощи в борьбе с распространением коронавируса в Армении прибыла группа врачей из России, Франции и Литвы.