Суббота, 27 Июня 2020 14:32

АрмИнфо. Борьба с коронавирусом должна стать приоритетом для каждого из нас, написал на своей странице в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян, разместив видеосюжет о зараженной инфекцией женщине.

По словам главы правительства, каждый должен внести свой вклад, в противном случае преодолеть коронавирус не удастся. "Нужно соблюдать

противоэпидемиологические правила, поощрять других, прося и призывая делать их то же самое", - написал Никол Пашинян.

Отметим, что за истекшие сутки в Армении выявлено 662 новых случаев заболеваемости коронавирусом, выздоровели 762 человека, зафиксировано 10 смертей. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 23909 случаев заболеваемости COVID-19, фактическое лечение получают 10445 человек, выздоровели 12911 пациентов.