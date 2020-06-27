Суббота, 27 Июня 2020 11:43

АрмИнфо. За истекшие сутки в Армении выявлено 662 новых случаев заболеваемости коронавирусом, выздоровели 762 человека. Об этом сообщает Армянский единый информационный центр.

Согласно источнику, по положению на 27 июня зафиксировано 10 смертей от COVID-19 - 6 мужчин и 4 женщины в возрасте от 60 до 97 лет. У всех у них были отмечены сопутствующие хронические заболевания. Еще 2 случая смерти пришлись на заболевших коронавирусом, но скончавшихся по другим причинам. Таких случаев отмечено 133.

Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 23909 случаев заболеваемости COVID-19, фактическое лечение получают 10445

человек, выздоровели 12911 пациентов.