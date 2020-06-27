АрмИнфо. Закрытое акционерное общество "Электрические сети Армении" предупреждает, что в целях проведения
профилактических работ, во избежание в дальнейшем аварий
29 июня текущего года будут обесточены:
в городе Ереван:
11:00-17:00 жилые дома 8/2, 8/3, 8/4 на улице Арцаха;
в Котайкской области:
10:00-15:00 частично община Прошян, ООО "Овакименк", кварталы "А.Кентрон", "Дпроц", "Грасеняк", "Манкапартез", компании "В.Саакян", "С.Л.Л. газ" и воинская часть Прошяна;
в Гегаркуникской области:
12?00-14?00 улицы Азатутяна, Азатамартинери, бывшая территория совхоза, территория, прилегающая к школе, ООО 'Нинель", "Алекс" и прилегающие станции сотовых операторов в городе Гавар;
14?45-15?45 квартал "Ацарат", общины Цахкашен, Гандзак, Гегаркуник, Ланджахбюр, Сарухан, газозаправочная станция Ланджахбюра, хлебный завод Сарухана, община Кармир, молочный завод "Ашот Арутюнян", прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) и станции сотовых операторов в городе Гавар.
По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.