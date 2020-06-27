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 Суббота, 27 Июня 2020 11:26
Александр Аванесов

МЧС:  Пожар  возле музея Геноцида армян  в Ереване  потушен

МЧС:  Пожар  возле музея Геноцида армян  в Ереване  потушен

АрмИнфо.  Пожар, вспыхнувший накануне вечером возле музея Геноцида армян в Ереване, потушен.

Об этом сообщает пресс- служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении.

Согласно источнику, пожар вспыхнул 26-го июня в 20:58 по местному времени. В Национальный центр кризисного управления поступил сигнал

о том, что на территории Спортивно-концертного комплекса горит травяное покрытие. На место чрезвычайного происшествия  выехали 14 боевых расчетов, шесть отрядов Центра по проведению специальных спасательных работ, оперативные группы Центра по организации спасательных работ и работ по пожаротушению и Национального центра кризисного управления,  а также дежурная группа Управления медицинского обеспечения.

Команда пожарных, которая постоянно дежурит в Цицернакаберде, начала работы по тушению до приезда остальных расчетов. В целом, в работы были вовлечены около 120 спасателей. Из-за сильного ветра возникло несколько очагов возгорания, пожарные работали одновременно по тушению нескольких из них.  Пожар было локализован в 23:32, потушен в 23:56.  Сгорело около 21 га растительности. Пожарные предотвратили распространение огня на жилые территории. Прилегающим зданиям и строениям, в том числе, музею  Геноцида армян ущерб не причинен.

На месте находились глава МЧС Феликс Цолакян, министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян, а также руководитель Инспекционного органа по градостроительству, технической и пожарной безопасности Гегам Шахбазян.

Исходя из соображений безопасности, три боевых расчета, один спасательный расчет и одна оперативная группа дежурят на месте. 

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