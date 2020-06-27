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 Суббота, 27 Июня 2020 11:24
Александр Аванесов

Столица Армении в списке городов, куда в августе планирует возобновить международные рейсы авиакомпания МАУ

Столица Армении в списке городов, куда в августе планирует возобновить международные рейсы авиакомпания МАУ

АрмИнфо. Авиакомпания МАУ планирует возобновить международные рейсы в девять городов, в том числе, в Ереван, в июле и еще в 16 в августе. Об этом сообщает AnalitikaUA.net со ссылкой на пресс-службу компании.

Согласно источнику, в период 1-15 июля МАУ планирует выполнять пятничные и воскресные рейсы из Киева в Стамбул, субботние - из Одессы, каждый четверг и воскресенье - из Киева в Тель-Авив и каждое воскресенье - из Одессы. Кроме этого, предусматриваются рейсы Киев - Амстердам каждый вторник и субботу и Киев - Париж в среду и воскресенье. С 16 по 30 июля программу полетов расширят рейсы Киев - Стамбул и Киев - Тель-Авив каждый вторник, при этом рейсы в Дубай начнут выполняться по средам и субботам.  Также в указанный период добавятся рейсы Киев - Тбилиси каждую пятницу и воскресенье, Киев - Ларнака каждую субботу, Киев - Афины еженедельно и Киев - Лондон в понедельник и пятницу. На вторую половину июля также запланированы рейсы Киев - Торонто каждую субботу. В августе планируется дальнейшее расширение международных направлений с 2-3 частотами каждую неделю по направлениям Франкфурт, Париж, Батуми, Ницца, Рим, Неаполь, Баку, Берлин, Милан, Мюнхен, Прага, Ереван, Мадрид, Вена, Барселона и Кишинёв.

В то же время с 1 по 30 июля МАУ будет обслуживать внутренние рейсы в Одессу, Львов и Херсон, осуществляя их каждую пятницу в регионы и с возвращением в Киев каждое воскресенье. В первой половине августа рейсы Киев - Одесса будут осуществляться в понедельник, среду, пятницу и воскресенье, с 16 по 31 августа эти частоты могут расшириться рейсами в Одессу и по четвергам.

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